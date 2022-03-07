Британия может безвозмездно передать Украине ЗРК Starstreak
Великобритания изучает возможность безвозмездной передачи Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak, заявил министр обороны Бен Уоллес, выступая в парламенте.
«В ответ на запрос правительства Украины правительство Британии приняло решение рассмотреть возможность безвозмездной передачи Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak (высокоскоростные ракеты Starstreak)», - цитирует Уоллеса РИА Новости.
По его словам, эти системы по-прежнему несут «оборонительный характер, однако помогут украинским военным лучше защищать свое небо».