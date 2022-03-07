Резников и Акар обсудили «зеленые коридоры»

Министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны Турции Хулуси Акар обсудили вопросы гуманитарной помощи турецкой стороны Украине, а также открытия гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Об этом Резников написал в Twitter.

«Регулярный диалог с нашими друзьями и партнерами из Турции. Очередную гуманитарную помощь из Турции обсудили с министром обороны Хулуси Акаром. Мы также обсудили необходимость открытия большего количества гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Спасибо всем нашим партнерам за поддержку», - заявил глава военного ведомства Украины.