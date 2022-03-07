Россиянин сообщил о бомбе на борту самолета: он против войны в Украине

В международном аэропорту «Манас» в столице Киргизии Бишкеке все службы перевели на усиленный режим работы. Агентство 24.kg со ссылкой на свои источники сообщает, что сегодня в 19:35 ожидается прибытие рейса Санкт-Петербург — Бишкек, на борту которого один из пассажиров заявил о заложенной бомбе.

Предположительно пассажир — гражданин России. Он якобы заявил экипажу, что выступает против военных действий в Украине и что у него в ручной клади лежит боевой снаряд. Экипаж доложил диспетчеру о ЧП на борту.

В аэропорт уже прибыли дополнительные милицейские силы, сотрудники ГКНБ, а также саперы с кинологами.