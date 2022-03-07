В Анкаре начались переговоры президентов Турции и Израиля
В Анкаре в среду состоялась официальная церемония встречи президента Израиля Ицхака Герцога, передает «Анадолу». Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган встретил гостя у парадного входа в президентский комплекс.
Отмечается, что у президентского комплекса были вывешены 16 флагов – по числу тюркских государств, существовавших на протяжении истории.
Члены турецкой делегации были представлены друг другу, после чего начались переговоры Эрдогана и Герцога в узком формате.
По итогам встречи ожидаются встреча в расширенном составе и совместная пресс-конференция.