Песков: В Кремле не знают о желании Набиуллиной уйти в отставку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не известно о том, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина подала в отставку. Ранее бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook сообщил, что госпожа Набиуллина подала в отставку, однако президент России Владимир Путин отказался ее принять, пишет "Коммерсант".

«Нет, нам об этом неизвестно. Президент неоднократно давал оценки работы Центробанка»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос журналиста.

Информацию об отставке Эльвиры Набиуллиной позже подтвердило украинское издание «Обозреватель» со ссылкой на свои источники. По их данным, госпожа Набиуллина в разговоре с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сказала, что хотела бы покинуть пост главы ЦБ.