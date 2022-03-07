Самый сильный рост с 2014 года: в Москве резко подорожали новостройки

В Москве на рынке массовых новостроек — домов эконом- и комфорт-класса — зафиксирован самый резкий ценовой скачок с 2014 года, говорится в сообщении риелторской компании "Метриум".

"В феврале зафиксирован самый резкий рост средней стоимости квадратного метра на рынке массовых новостроек Москвы с 2014 года. За месяц "квадрат" подорожал на 5% и достиг в цене 281 тысячи рублей", — указывается в сообщении, которое цитирует агентство Прайм.

Подчеркивается, что только за один месяц удельная стоимость новостроек комфорт- и эконом-класса в Москве поднялась на 20 тысяч рублей за "квадрат". При этом все типы квартир по количеству комнат обновили исторические рекорды по своей средней стоимости.