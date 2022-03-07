Минобороны России признало присутствие солдатов-срочников в Украине

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что обнаружились несколько фактов присутствия солдатов-срочников ВС России в Украине.

По его словам, практически все они уже выведены на территорию России.

«Кроме того, на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона», а ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены», - сообщил представитель Минобороны.

Он подчеркнул, что принимаются меры по недопущению срочников в районы боевых действий и освобождению пленных.