За время «спецоперации» уничтожено 2 786 объектов военной инфраструктуры Украины Минобороны РФ
Вооруженные силы РФ за время спецоперации уничтожили 2 786 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом заявили в Министерстве обороны России.
Как отметили в ведомстве, украинская система ПВО носит уже «очаговый характер» и не может существенно противодействовать российской авиации.
Минобороны РФ фиксирует только единичные попытки вылетов украинской боевой авиации, заявили в ведомстве.
«Российские ВКС на земле и в воздухе уничтожили 89 украинских боевых самолетов и 57 вертолетов. Информацию о воздушной обстановке Украина получает за счет самолетов Е-3А, которые дежурят в воздушном пространстве Польши. Девяносто процентов украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведено из строя. За время проведения спецоперации в Украине ВС РФ уничтожили 137 зенитных ракетных комплексов С-300, «Бук М-1» и С-125. Уничтожен 81 радиолокационный пост украинских ПВО, что привело к потере боевого управления авиацией и ПВО Украины», - говорится в сообщении.