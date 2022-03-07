Через Нахчыван в Нидерланды пытались провезти 228 кг героина фото
Азербайджанские таможенники пресекли две попытки провоза крупной партии наркотиков.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни, на таможенном пункт Джульфа был остановлен и досмотрен грузовик Mercedes-Benz, который перевозил мучные изделия из Ирана в Нидерланды. В ходе проверки в прицепе грузовика были обнаружены спрятанные 113,8 кг героина.
Вслед за этим на таможенный пункт Джульфа прибыл еще один грузовик от той же транспортной компании. При досмотре прицепа в нем также было обнаружено 113,8 кг героина.
Общий вес изъятого наркотика составил 227,6 грамма.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.