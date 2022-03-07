Генсек НАТО предупредил Россию: Это приведет к активации статьи 5 договора альянса
Генеральный секретарь НАТО предупредил, что нападение России на линии поставок стран-союзников, поддерживающих Украину оружием и боеприпасами, станет опасной эскалацией войны. Об этом Йенс Столтенберг сказал во вторник в интервью CBC News.
«Союзники помогают Украине отстаивать свое право на самооборону, закрепленное в уставе ООН», - сказал Столтенберг.
Он отметил, что Россия является агрессором, а Украина защищается.
Столтенберг подчеркнул, что, если РФ совершит нападение на любую страну НАТО или территорию НАТО, это приведет к активации статьи 5. Эта статья Североатлантического договора определяет, что нападение на одного члена альянса является нападением на все 30 стран-членов.
«Я абсолютно убежден, что президент Путин знает об этом, и мы устраняем все основания для просчетов, непонимание нашего обязательства защищать каждый дюйм территории НАТО», – сказал Столтенберг.