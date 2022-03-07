Генсек НАТО предупредил Россию: Это приведет к активации статьи 5 договора альянса

Генеральный секретарь НАТО предупредил, что нападение России на линии поставок стран-союзников, поддерживающих Украину оружием и боеприпасами, станет опасной эскалацией войны. Об этом Йенс Столтенберг сказал во вторник в интервью CBC News.

«Союзники помогают Украине отстаивать свое право на самооборону, закрепленное в уставе ООН», - сказал Столтенберг.

Он отметил, что Россия является агрессором, а Украина защищается.