«Надо отдать должное: они (имеет в виду украинцев – ред.) за 30 лет, судя по всему, сколотили нацию... Мы не видим массовой сдачи в плен. Мы не видим особой, как говорится, приветливости со стороны украинских граждан». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил гость передачи режиссер Карен Шахназаров.

Он открыто заявил, что Кремль неверно оценивал ситуацию в Украине, когда готовил вторжение. «Мы, конечно, много раз говорили по поводу разорванности украинского народа... И я про это много говорил. Но надо отдать должное: они за 30 лет, судя по всему, сколотили нацию... Мы не видим массовой сдачи в плен. Мы не видим особой, как говорится, приветливости со стороны украинских граждан. Мы видим упорное сопротивление ВСУ. Полагалось, что ВСУ не будут сражаться, а они сражаются. Не будем отрицать реальность! (...) Видимо, какая-то недооценка здесь была”, - сказал пропагандист РФ. Он признал, что задачи, которые поставило перед собой российское руководство, начав войну, реализовать невозможно. “Если у нас есть идеи, чтобы разделить Украину, (...) то у меня ощущение, что это не очень может получиться», - заявил российский режиссер.