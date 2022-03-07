Германия не собирается поставлять Украине боевые самолеты

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна не будет точно отправлять военные самолеты в Украину. Об этом сообщает Reuters.

"Мы предоставили все виды оборонных материалов и… прислали оружие, о котором мы вам рассказывали, но это также правда, что мы должны очень тщательно рассматривать то, что мы делаем конкретно, и, безусловно, военные самолеты не являются частью этого", - сказал Шольц.

Отвечая на вопрос о том, категорично ли Германия против запрета на импорт российских энергоносителей, Шольц ответил, что уже несколько месяцев работает над уменьшением зависимости страны от импорта ископаемого топлива: "Есть много технических вопросов, которые нужно решить".