Пленные российские военные хотят остаться в Украине

Несколько российских военнослужащих выразили желание остаться в Украине, опасаясь за свою жизнь по возвращению из плена. Об этом они заявили во время пресс-конференции, передает «Интерфакс-Украина».

В среду, 9 марта, один из них, Андрей Чеботаревский, сказал, что в России их «и так считают уже мертвыми».

«Мне дали возможность позвонить родителям и мне сказали, что на меня пришла похоронка. Если нас обменяют, то нас расстреляют свои же», - сказал он.