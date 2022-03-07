Пленные российские военные хотят остаться в Украине
Несколько российских военнослужащих выразили желание остаться в Украине, опасаясь за свою жизнь по возвращению из плена. Об этом они заявили во время пресс-конференции, передает «Интерфакс-Украина».
В среду, 9 марта, один из них, Андрей Чеботаревский, сказал, что в России их «и так считают уже мертвыми».
«Мне дали возможность позвонить родителям и мне сказали, что на меня пришла похоронка. Если нас обменяют, то нас расстреляют свои же», - сказал он.
Он также опроверг информацию о том, что в российской армии в Украине воюют только контрактники.
«Срочники здесь есть, они присутствуют за этим столом», - сказал он.
Другой военнослужащий, Евгений Смирнов, заявил, что «был в шоке, когда в плену ему показали, что творит российская армия на территории Украины».
«Гражданские живут в бункерах, армия расстреливает стариков. В России меня либо посадят, либо расстреляют», - сказал Смирнов.
По его словам, количество погибших среди российских военнослужащих достигло уже 12000 человек.