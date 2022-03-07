Минобороны России: 90% аэродромов Украины выведены из строя, профессиональных пилотов не осталось
«Вооруженные силы России за время военных действий уничтожили 2 786 объектов военной инфраструктуры Украины». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он подчеркнул, что большая часть украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведена из строя.
«90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведены из строя. Подготовленных украинских летчиков первого и второго класса практически не осталось», - отметил представитель Минобороны.