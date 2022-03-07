Украина попросила Германию организовать встречу Зеленского и Путина

«Украина обратилась к канцлеру Германии Олафу Шольцу за помощью в организации встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина». Об этом в эфире немецкой телепрограммы Tagesschau заявил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Он отметил, что единственные серьезные переговоры, которые могут быть проведены с российской стороны, были бы возможны на президентском уровне.

«Мой президент готов к этому. Международные партнеры должны помочь нам организовать такую встречу», - сказал он.

Напомним, что ранее Жовква заявил о готовности Киева к дипломатическому урегулированию конфликта и обсуждению широкого круга вопросов.