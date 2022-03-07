Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину было доложено о выполнении его указания категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач на территории Украины, передает РИА Новости.

«По его поручению в Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания», - сказал Песков.