Чернобыльская атомная электростанция (ЧАЭС) в настоящее время обесточена, через двое суток отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Единая линия электроснабжения ЧАЭС и всех ее ядерных объектов, контролируемых российской армией, повреждена. ЧАЭС обесточена. Я призываю все международное сообщество немедленно потребовать от России прекратить огонь и дать ремонтным бригадам как можно скорее возобновить электроснабжение», - написал Кулеба в Twitter.

Єдина лінія електропостачання ЧАЕС і всіх її ядерних об’єктів, які контролює російська армія, пошкоджена. ЧАЕС знеструмлена. Я закликаю все міжнародне співтовариство негайно вимагати від Росії припинити вогонь і дати ремонтним бригадам якнайшвидше відновити електропостачання 1/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 9, 2022

По его словам, резервные дизель-генераторы обеспечат питание ЧАЭС и его объектов в течение 48 часов, после чего «отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации».

«Варварская война РФ грозит всей Европе. Путин должен остановить ее немедленно!», - подчеркнул Кулеба.