«Российские военные сбросили с самолетов несколько бомб по детской больнице в Мариуполе, полностью разрушив корпуса заведения». Об этом говорится в заявлении горсовета Мариуполя.

Местные власти уточняют количество пострадавших детей в результате авиаудара.

На фотографиях опубликованных горсоветом, видно, что помещение больницы сильно разрушено. Очевидцы с места происшествия утверждают, что эпицентр взрывов находился во дворе между корпусами роддома и педиатрического отделения.

На обстрел больницы отреагировал президент Зеленский, который назвал это «зверством». Он призвал не игнорировать ситуацию и закрыть небо над Украиной, чтобы спасти жизнь мирным людям.