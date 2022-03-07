ЕС ввел новые санкции против россиян
Европейский союз ввел санкции против членов Совета Федерации России, которые поддержали признание «Донецкой и Луганской народных республик». Об этом говорится в соответствующем документе ЕС, передает Интерфакс.
Санкции затрагивают, в частности, вице-спикера Совета Федерации России Константина Косачева, а также Алексея Пушкова и Сергея Кисляка.
В общей сложности санкции вводятся против 146 российских сенаторов.
Также ЕС включила в список целую группу предпринимателей и руководителей крупнейших российских компаний.
Как сообщила в среду, 9 марта, Еврокомиссия, санкции вводятся в отношении 14 предпринимателей, которые ведут деятельность в «основных секторах экономики и являются существенным источником средств для Российской Федерации», и членов их семей.
В частности, под санкции подпали Андрей Мельниченко (его активы – крупнейший российский экспортер угля «СУЭК», производитель удобрений «ЕвроХим»), Дмитрий Пумпянский (ТМК, «Синара») c женой Галиной и сыном Александром, Вадим Мошкович («Русагро» (MOEX: AGRO), Дмитрий Мазепин («Уралхим»/»Уралкалий») и его сын Никита, Александр Винокуров (президент Marathon Group, крупнейшего акционера ритейлера «Магнит»), Андрей Гурьев (глава «Фосагро»), Михаил Полубояринов (СЕО «Аэрофлота»), Дмитрий Конов (глава «СИБУРа»), Михаил Осеевский (руководитель «Ростелекома»), Владимир Кириенко (глава VK, ранее уже подпал под санкции США), а также предправления «Роснано» Сергей Куликов.