ЕС ввел новые санкции против россиян

Европейский союз ввел санкции против членов Совета Федерации России, которые поддержали признание «Донецкой и Луганской народных республик». Об этом говорится в соответствующем документе ЕС, передает Интерфакс.

Санкции затрагивают, в частности, вице-спикера Совета Федерации России Константина Косачева, а также Алексея Пушкова и Сергея Кисляка.

В общей сложности санкции вводятся против 146 российских сенаторов.