В блокадном Мариуполе погибли уже 1 300 человек
Мариуполь продолжает быть заблокированным российскими войсками, которые держат в заложниках сотни тысяч людей.
На сегодняшний день жертвами блокады стали уже 1 300 человек». Об этом заявил советник мэра города Петр Андрющенко, передает РБК-Украина.
По его словам, в ночь на 9 марта произошли обстрелы в районе Черемушек Приморского района и в районе «Порт-Сити».
«Кроме того ВС России начали активно использовать авиабомбардировки. Цель на полное уничтожение города уже не скрывается», - добавил советник мэра.
Что касается гуманитарных коридоров, то жители города ждут хотя бы условного подтверждения режима тишины.
«Ждать – самое трудное, до бесконечности трудно в текущей критической ситуации. Но другого пути пока нет», - добавил он.