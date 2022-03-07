В блокадном Мариуполе погибли уже 1 300 человек

Мариуполь продолжает быть заблокированным российскими войсками, которые держат в заложниках сотни тысяч людей.

На сегодняшний день жертвами блокады стали уже 1 300 человек». Об этом заявил советник мэра города Петр Андрющенко, передает РБК-Украина.

По его словам, в ночь на 9 марта произошли обстрелы в районе Черемушек Приморского района и в районе «Порт-Сити».

«Кроме того ВС России начали активно использовать авиабомбардировки. Цель на полное уничтожение города уже не скрывается», - добавил советник мэра.