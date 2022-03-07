Рубль вновь падает

Доллар и евро усилили темпы роста на Московской бирже в среду вечером. Рубль ускорил падение к бивалютной корзине, отыгрывая новую волну антироссийских санкций со стороны США и ЕС, передает «Интерфакс».

На вечер среды, 9 марта, курс доллара США составил 120 руб., что на 15 рублей выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, что ранее доллар обновил исторический максимум, поднявшись до 120,83 руб., а евро стоил 127 руб., подорожав на 8,01 рубля.

Ранее евро также обновил исторический максимум, подорожав до 131 руб.