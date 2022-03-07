Пентагон повторил: американских военных не будет в Украине

«Американских военных не будут отправлять на Украину, никто в США не хочет вооруженного конфликта с Россией». Об этом заявили в Пентагоне, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что президент Байден был чрезвычайно ясен о том, что американские военные не будут сражаться в Украине, это включает в себя и небо над Украиной.

«Ничего не изменилось в этом подходе, никто не ищет вооруженного конфликта с Россией», - заявил высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге.