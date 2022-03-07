Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 21:23

Завершается вторая неделя тяжелых боев в Украине, и уже можно уверенно утверждать, что война вступает в затяжную стадию. До сих пор не взят не только ни один из крупных административно-промышленных центров, но не видно и признаков падения Харькова, Днепропетровска, Одессы, не говоря уже о Киеве. Зато обозначился беспрецедентный кризис российской экономики без малейших перспектив выхода из него.

Россия наголову проиграла информационное обеспечение войны. Если в головах значительной части ее сограждан сформировано какое-то оправдание вторжения в Украину и того, что на чужой земле творит российская армия. Кадры разрушенных городов и убитых детей не сходят с экранов телевизоров и первых страниц мировой печати. В целом ряде стран начато уголовное расследование действий российской армии на украинской земле. В то же время совершенно разрушен миф о некой удивительной силе российской армии. Удручающее впечатление производят как уровень планирования операций, так и качество их исполнения и исполнителей, регулярно бегущих, оставляя технику, и попадающих в плен. Владимир Зеленский не прекращает обращаться с призывом к Западу оказывать Украине более существенную помощь, ведь от этого зависит, сколько жизней будет сохранено. Делает он это чрезвычайно искренне и умело, добиваясь высокого эмоционального воздействия на слушателей. Так, в обращении к английскому парламенту украинский президент вернул британскому народу знаменитую речь Черчилля, заявив, что украинцы будут сражаться до последнего: «Мы пойдем до конца... мы будем драться на побережьях, мы будем драться в полях и на улицах, мы будем биться на холмах; мы никогда не сдадимся...».