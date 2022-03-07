Второй фронт украино-российской войны главная тема
Завершается вторая неделя тяжелых боев в Украине, и уже можно уверенно утверждать, что война вступает в затяжную стадию. До сих пор не взят не только ни один из крупных административно-промышленных центров, но не видно и признаков падения Харькова, Днепропетровска, Одессы, не говоря уже о Киеве. Зато обозначился беспрецедентный кризис российской экономики без малейших перспектив выхода из него.
Россия наголову проиграла информационное обеспечение войны. Если в головах значительной части ее сограждан сформировано какое-то оправдание вторжения в Украину и того, что на чужой земле творит российская армия. Кадры разрушенных городов и убитых детей не сходят с экранов телевизоров и первых страниц мировой печати. В целом ряде стран начато уголовное расследование действий российской армии на украинской земле.
В то же время совершенно разрушен миф о некой удивительной силе российской армии. Удручающее впечатление производят как уровень планирования операций, так и качество их исполнения и исполнителей, регулярно бегущих, оставляя технику, и попадающих в плен.
Владимир Зеленский не прекращает обращаться с призывом к Западу оказывать Украине более существенную помощь, ведь от этого зависит, сколько жизней будет сохранено. Делает он это чрезвычайно искренне и умело, добиваясь высокого эмоционального воздействия на слушателей. Так, в обращении к английскому парламенту украинский президент вернул британскому народу знаменитую речь Черчилля, заявив, что украинцы будут сражаться до последнего: «Мы пойдем до конца... мы будем драться на побережьях, мы будем драться в полях и на улицах, мы будем биться на холмах; мы никогда не сдадимся...».
И моральная поддержка украинского лидера и самой Украины неимоверна.
Да, сейчас уже, пожалуй, можно отбросить иллюзии, что НАТО включится на стороне Украины сколь-нибудь существенным образом. Все мольбы закрыть небо над страной, которую утюжит российская авиация, остаются без ответа. Страх непосредственного военного столкновения с Россией западными политиками непреодолим. В то же время важные военные поставки и финансовая помощь Украине растут с каждым днем. Чего добился Зеленский, это создания мощного международного фронта поддержки своей страны и колоссального отторжения всего российского во всем мире.
Как бы ни развивались события на фронтах в Украине, Российская Федерация отныне и на долгие годы превращается в токсичное образование, поддержание отношений с которым является стыдным и осуждаемым широким общественным мнением. Результат можно наблюдать каждый день: все больше частных компаний, носителей знаменитых международных брендов, отказываются от сотрудничества с Россией и выводят из нее свои торговые сети и производства. Этот вал частных санкций оказывается важным дополнением к официальным санкциям десятков правительств во всем мире. Даже в тех странах, где воздержались от санкционных мер по отношению к России, бизнес опасается вторичных санкций и тоже ограничивает свои контакты с токсичными партнерами. Российские пропагандисты любили поговорить о якобы укоренившейся на Западе русофобии. Вот теперь у них появились реальные основания для таких утверждений.
Для Украины, которая ведет тяжелейшую борьбу, является большим утешением каждое сообщение об уничтоженном российском танке или сбитом самолете, но и новости о том, как санкции лишают россиян привычного образа жизни и обрекают на жизнь за железным занавесом, также согревают сердца защитников своей Родины. Второй фронт действует... Россия сама выбрала этот путь, и свернуть с него уже не получится, как бы ни развивались события в Украине.