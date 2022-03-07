ЦРУ: «Что же предпримет Путин?»

В спецслужбах США по-прежнему задаются вопросом, что происходит в голове у президента России Владимира Путина.

В ночь на 9 марта, как стало известно Би-би-си, свое мнение по этому поводу изложили директор ЦРУ Уильям Бернс, глава военной разведки (Пентагон) Скотт Берриер и глава Национальной разведки США Аврил Хейнс на слушаниях в конгрессе США.

По оценке Уильяма Бернса, в Кремле царят ярость и раздражение. "Скорее всего, он (Путин) удвоит усилия и попытается уничтожить украинскую армию, невзирая на жертвы среди мирного населения", - сказал глава ЦРУ. Заглянув в голову Путину, он увидел там "взрывоопасную смесь из обид и амбиций".