Эрдоган анонсировал новый этап в турецко-израильских отношениях

Глава турецкого государства назвал историческим визит президента Израиля в Турцию и выразил уверенность, что он станет новым поворотным моментом в отношениях двух стран.

Он подчеркнул, что общая цель Турции с Израилем возродить политический диалог между странами на основе общих интересов и взаимоуважения.

«Анкара и Тель-Авив стремятся к возобновлению политического диалога между двумя странами». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с израильским коллегой Ицхаком Герцогом, передает «Анадолу».

По его словам, Турция и Израиль могут внести свой вклад в восстановление «мира, спокойствия и культуры сосуществования» в регионе.

Эрдоган подчеркнул, что развитие и укрепление турецко-израильских отношений имеет большое значение не только для двух стран, но и для региональной стабильности и мира в целом.

Он отметил, что в ходе переговоров довел до сведения президента Израиля то значение, которое Турция придает снижению напряженности в регионе и сохранению видения решения палестинской проблемы, основанного на принципе сосуществования двух государств.

По словам президента Турции, также подчеркнута значимость для Анкары исторического статуса Иерусалима и сохранения «религиозной идентичности и святости мечети Аль-Акса».

Глава турецкого государства выразил уверенность, что предстоящий период принесет новые возможности для развития регионального сотрудничества и двусторонних отношений между Турцией и Израилем.

Кроме того, президент Эрдоган анонсировал визиты в Палестину и Израиль главы МИД Турции, а также визит в Израиль министра энергетики и природных ресурсов страны.