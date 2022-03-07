Блинкен: США не поняли предложения Польши о передаче истребителей Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не понял предложения Польши о передаче истребителей МиГ-29 Украине в случае принятия такого решения на уровне НАТО. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.

Блинкен заявил, что предложение Варшавы показывает сложность данной ситуации.

«Нам просто не ясно, какое существенное обоснование в том, чтобы сделать это тем образом, который был предложен», - отметил американский чиновник.

Напомним, что ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не готова поставить Киеву истребители МиГ-29 самостоятельно и решение должно приниматься на уровне НАТО.