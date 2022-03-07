Азербайджанский борец стал чемпионом Европы

Сегодня азербайджанский борец греко-римского стиля Нихат Мамедли стал чемпионом Европы в весовой категории до 60 кг. Нихат уверенно победил всех соперников – венгра Криштиана Кечкемети (5:1), армянина Тиграна Минасяна (9:0) и грузина Ираклия Джимистаришвили (10:0).

В болгарском Пловдиве проходит чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов не старше 23 лет.

Вчера Хасай Гасанлы (77 кг) завоевал золото, Зия Бабашов (63 кг) – серебро, а Лачин Велиев (87 кг) и Сархан Мамедов (130 кг) – бронзу.

Таким образом, сборная Азербайджана по греко-римской борьбе, отправившись в Болгарию в составе шести спортсменов, завоевала на чемпионате Европы пять медалей. В общекомандном зачете наша команда заняла 3-е место после Грузии и Турции.

Также сегодня начались соревнования по женской борьбе. Эльнура Мамедова (55 кг) вышла в финал, а Шахана Назарова (50 кг) и Нигяр Мирзазаде (68 кг) имеют шанс побороться за бронзу. Решающие поединки в этих весовых категориях состоятся завтра. Помимо этого, завтра в борьбу вступят еще три азербайджанские спортсменки.

В Пловдиве также выступят девять азербайджанских борцов вольного стиля.