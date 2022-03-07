Батальоны имени Шейха Мансура и Джохара Дудаева заявили об участии в боях в Украине

Батальоны имени Шейха Мансура и Джохара Дудаева, состоящие из чеченских добровольцев, заявили, что будут воевать на стороне украинской армии, сообщает chechenews.com.

«Сейчас в Украине решается судьба всего прогрессивного и свободного человечества, и каждый свободолюбивый человек не имеет право оставаться в стороне.

Я знаю, что чеченцы, ингуши и представители других кавказских народов, проживающие в Европе, желают присоединиться к борьбе украинского народа против России.

Мы призываем их вступать в иностранный легион, созданный решением президента Украины Владимира Зеленского.

Это формирование полностью подчиняется ВСУ и будет гарантирована полная легальность пребывания в Украине. Все добровольцы из числа северокавказцев и других национальностей могут подать, после зачисления в Легион, прошение на имя командования и после разрешения присоединится к нашему батальону.

Со своей стороны хочу всех проинформировать о том, что батальон «Шейха Мансура» находится в составе украинской добровольческой армии и все свои действия согласовывает с военными спецслужбами. Также я хочу высказаться в отношении так называемых кадыровцев, и других кавказцев, кто в форме российских солдат пришел убивать в Украину.

Я допускаю, что среди вас есть и те, кто не по своей воле пошел сюда, и в глубине души против этой войны. Поэтому, мы предлагаем вам принять единственное верное решение-сдаваться в плен. Тем более, что российские военные массово сдаются, видя полную бесперспективность этой войны. Вы видите, что к пленным украинские военные и народ относятся гуманно.

Принятием правильного решения, вы спасете не только свои жизни, но и можете очистить свои испачканные имена. Я имею ввиду только тех, кто не замешан в пытках, убийствах, издевательствах дома и в Украине. С такими у нас будет короткий разговор», - говорится в заявлении.