Президент Израиля: сотрудничество с Турцией принесет пользу всему региону

«Развитие сотрудничества между Израилем и Турцией принесет пользу не только двум странам, но и всему региону. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он подчеркнул, что Израиль и Турция могут и должны сотрудничать, это кардинально повлияет на регион.

«Наша цель – заложить основы для развития дружественных отношений между нашими странами и народами», - добавил Герцог.

Глава израильского государства сообщил также, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетит Израиль с визитом в апреле.