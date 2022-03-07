Дипломатический форум Антальи – это дискуссионная площадка для обмена мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам. Этот форум пройдет под девизом "Перекодирование дипломатии".

"По приглашению президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана Елбасы прибыл в Анталью для участия в Дипломатическом форуме", – сообщил Айдос Укибай в Twitter.

Нурсултан Назарбаев прибыл в Анталью для участия в дипломатическом форуме. Об этом сообщил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

По информации агентства "Анадолу", в рамках дипломатического форума в Анталье пройдет трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД России Сергей Лавров встретятся 10 марта в Анталье при участии главы турецкой дипломатии Мевлюта Чавушоглу.

Отмечается, что это будут первые переговоры между главами внешнеполитических ведомств двух стран после того, как ВС России начали боевые действия в Украине.