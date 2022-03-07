Байден: Россия может забрать город, но не всю Украину

«США не будут участвовать в субсидировании войны президента Путина против Украины». Об этом написал в своем Twitter президент США Джо Байден.

Он добавил, что, если Вашингтон не ответит на нападение России на глобальный мир и стабильность сегодня, завтра цена свободы для американского народа будет еще выше.

«Россия может продолжать вымучивать свое наступление страшной ценой, но уже ясно следующее: Украина никогда не будет победой для России. Она может забрать город, но никогда не сможет удержать страну», - подчеркнул Байден.