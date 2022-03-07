Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает усиление ответственности за государственную измену и мародерство во время военного положения.

Как передает УНИАН, теперь в Украине максимальное наказание за государственную измену – пожизненное заключение с конфискацией имущества. Мародерство будет караться сроком до 15 лет.

Ранее максимальным наказанием по этим статьям были 15 лет и 10 лет соответственно.