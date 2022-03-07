Азербайджан и Казахстан могут перехватить транспортную инициативу фото
В Баку состоялась встреча между министром цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашадом Набиевым и находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с председателем правления акционерного общества «Самрук-Қазына» Алмасадамом Саткалиевым.
В ходе встречи были проведены обсуждения по оптимизации транспортных тарифов по коридору, синхронизации таможенных процедур для увеличения объемов грузоперевозок по международным транспортным коридорам, проходящим через страны.
Министр Рашад Набиев заявил, что транспортное сообщение между Азербайджаном и Казахстаном развивается на основе положительных тенденций.
Рашад Набиев выразил уверенность, что состоявшиеся на встрече обсуждения будут полезны для дальнейшего расширения этих связей.
Министр отметил, что для привлечения транзитных грузов в «Срединный коридор» в условиях конкуренции, создаваемой соседними транзитными коридорами, важна эффективность коридора, регулярность перевозок, оптимизация тарифов и, самое главное – упрощение и гармонизация регулирования и таможенных процедур в отношении транзитных грузов странами, расположенными вдоль коридора.
Было отмечено, что происходящие в регионе события и геополитическая ситуация создали новую реальность. Эта реальность диктует рассмотрение новых рамок сотрудничества и налаживание транзитно-транспортных сообщений.
На встрече было подчеркнуто, что географические особенности Азербайджана и Казахстана – их расположение между крупнейшими экономическими центрами Европы и Азии – создают реальные условия для полноценного использования существующей транспортной сети между странами. Дополнительным импульсом для развития маршрута стало завершение строительства железнодорожной линии Баку – Тбилиси – Карс. Это позволило сократить время доставки из Китая в Турцию через Казахстан до 12 дней.
На мероприятии было отмечено, что необходимо установить общие направления создания совместной компании и осуществления транспортно-логистической деятельности, упрощения таможенной работы в рамках проекта по созданию единой транспортной системы.
Встреча продолжилась обсуждением различных аспектов расширения сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном в сфере транспорта.