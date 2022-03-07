В Баку состоялась встреча между министром цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашадом Набиевым и находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с председателем правления акционерного общества «Самрук-Қазына» Алмасадамом Саткалиевым.

В ходе встречи были проведены обсуждения по оптимизации транспортных тарифов по коридору, синхронизации таможенных процедур для увеличения объемов грузоперевозок по международным транспортным коридорам, проходящим через страны.

Министр Рашад Набиев заявил, что транспортное сообщение между Азербайджаном и Казахстаном развивается на основе положительных тенденций.