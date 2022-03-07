Последняя информация с фронта сводка ВСУ
Украинские защитники продолжают оборонные операции, а также местами наступательные, прикрывают госграницу и Киев. Психологическое состояние противника стремительно ухудшается из-за невозможности захватить Украину. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 (20:00 по бакинскому времени – ред.).
Группировка сил обороны продолжает вести операцию в рамках Южной, Восточной и Северной операционных зон.
На Востоке защитники Украины сдерживают противника сразу в трех операционных районах – Донецком, Слобожанском и Таврическом.
На Северо-Западном направлении частью группировок из состава сил обороны осуществляется прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь. Продолжается ведение оборонной операции в Полесском и Волынском операционных районах.
В районе населенных пунктов Бородянка и Макаров во время наступательных действий подразделений ВС Украины противник понес значительные потери.
Город Чернигов держит стойкую оборону.
Группировка сил обороны Киева удерживает определенные рубежи.
Российские военные нанесли ракетно-бомбовые удары по роддому и детской больнице Мариуполя. Противник наносит многочисленные жертвы мирным жителям и разрушает гражданскую инфраструктуру.
Российские войска деморализованы, психологическое состояние военнослужащих ВС РФ стремительно ухудшается. В то же время подразделения информационной борьбы ВС РФ готовят психологические акции по подрыву доверия к представителям украинской государственной власти на местах, говорится в сводке.