Украинские защитники продолжают оборонные операции, а также местами наступательные, прикрывают госграницу и Киев. Психологическое состояние противника стремительно ухудшается из-за невозможности захватить Украину. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 (20:00 по бакинскому времени – ред.).

Группировка сил обороны продолжает вести операцию в рамках Южной, Восточной и Северной операционных зон.

На Востоке защитники Украины сдерживают противника сразу в трех операционных районах – Донецком, Слобожанском и Таврическом.