Германия является основным государством, сопротивляющимся попыткам Евросоюза наложить санкции на крупнейший российский банк Сбербанк и российский энергетический сектор. Об этом пишет Bloomberg, ознакомившийся с соответствующими документами и поговоривший с несколькими европейскими дипломатами.

Сбербанк имеет около половины розничных депозитов в России. Ранее его исключили из первоначального списка банков, отключенных от международной системы SWIFT. Документы показывают, что Германия неоднократно призывала к осторожности на этот шаг во время состоявшихся в последние дни дипломатических встреч, в том числе среди министров.

Канцлер Олаф Шольц также публично призвал к сдержанности санкций, которые могут повлиять на энергетику. Он заявил на этой неделе, что выступает против прекращения поставок энергоресурсов из России, назвав такие поставки «крайне важными» для европейской экономики и пояснил, что продолжение импорта энергоносителей является «сознательным решением».