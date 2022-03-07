Великобритания положила в карман Украине «чудо-Бук»
Великобритания планирует вооружить ВСУ переносными зенитными ракетными комплексами, чтобы они «лучше защищали небо», сообщает «Военное обозрение».
Британия вооружит Украину ПЗРК Starstreak, об этом заявил министр обороны страны Бен Уоллес. По его словам, рассматривается вариант безвозмездной передачи зенитных комплексов, при этом он подчеркнул, что это «системы оборонительного характера». ПЗРК планируется передать в ответ на запрос Украины.
Ракета после пуска ведется по лучу SACLOS beam-riding, разделяясь на 3 поражающих элемента. Дальность поражения до 5 500 км, высота целей до 5 000 км.
«В ответ на запрос правительства Украины правительство Британии приняло решение рассмотреть возможность безвозмездной передачи Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak», - заявил на выступлении в парламенте Уоллес.
«Лучший способ защитить украинское небо – это «воздушное оружие», которое сейчас поставляет Великобритания, - сказала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Напомним, ПЗРК Starstreak еще называют «чудо-Бук».