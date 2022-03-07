Белый дом: отправка истребителей в Украину с базы США не в наших интересах

«Отправка самолетов в Украину с базы США в Германии не в интересах Вашингтона и НАТО». Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Она подчеркнула, что не нужно быть военным экспертом, чтобы объяснить, почему вылет самолета с базы США в оспариваемую часть страны, где идет война, не в интересах Вашингтона.

По ее словам, для переправки самолетов из Польши в Украину землей их пришлось бы разбирать и собирать снова, для чего нужны специалисты с соответствующей квалификацией.

Напомним, ранее сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне не поняли, почему Польша хочет отправить МиГ-29 Украине путем передачи их в распоряжение США.