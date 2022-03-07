Борис Джонсон: Мы привлечем Путина к ответственности за его ужасные преступления

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду осудил обстрел российскими войсками детского и родильного дома в Мариуполе на юге Украины.

«Есть мало вещей более развратных, чем нападение на уязвимых и беззащитных. Великобритания изучает возможность дополнительной поддержки Украины для защиты от авиаударов, и мы будем привлекать Путина к ответственности за его ужасные преступления», - написал Джонсон в Твиттер, добавив хэштег "PutinMustFail" (Путин должен пасть - ред.).