Борис Джонсон: Мы привлечем Путина к ответственности за его ужасные преступления
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду осудил обстрел российскими войсками детского и родильного дома в Мариуполе на юге Украины.
«Есть мало вещей более развратных, чем нападение на уязвимых и беззащитных. Великобритания изучает возможность дополнительной поддержки Украины для защиты от авиаударов, и мы будем привлекать Путина к ответственности за его ужасные преступления», - написал Джонсон в Твиттер, добавив хэштег "PutinMustFail" (Путин должен пасть - ред.).
There are few things more depraved than targeting the vulnerable and defenceless.— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 9, 2022
The UK is exploring more support for Ukraine to defend against airstrikes and we will hold Putin to account for his terrible crimes. #PutinMustFail https://t.co/JBuvB78HVC