Борис Джонсон: Мы привлечем Путина к ответственности за его ужасные преступления

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду осудил обстрел российскими войсками детского и родильного дома в Мариуполе на юге Украины.

«Есть мало вещей более развратных, чем нападение на уязвимых и беззащитных. Великобритания изучает возможность дополнительной поддержки Украины для защиты от авиаударов, и мы будем привлекать Путина к ответственности за его ужасные преступления», - написал Джонсон в Твиттер, добавив хэштег "PutinMustFail" (Путин должен пасть - ред.).

There are few things more depraved than targeting the vulnerable and defenceless.



The UK is exploring more support for Ukraine to defend against airstrikes and we will hold Putin to account for his terrible crimes. #PutinMustFail https://t.co/JBuvB78HVC