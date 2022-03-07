Минобороны опровергает…

Министерство обороны Азербайджана прокомментировало ситуацию на территории, где временно размещен российский миротворческий контингент.

Как сообщили haqqin.az в ведомстве, распространяемые в армянских социальных сетях сообщения о якобы возникновении напряженности на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, не имеют под собой никаких оснований и носят провокационный характер.

В Минобороны заявили, что в настоящее время ситуация на всех направлениях стабильная и находится под контролем подразделений азербайджанской армии.