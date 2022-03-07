Российские военные вечером, 9 марта, начали обстрел Николаева с помощью «Градов» и «Ураганов» (реактивные системы залпового огня). Об этом во время прямого эфира в «Фейсбук» заявил мэр города Александр Сенкевич, пишет УНИАН.

«Сейчас по Николаеву стреляют из направления Кропивницкого «Градами» и «Ураганами». Или проверяют на прочность наши блокпосты, или готовятся к наступлению. Думаю, ночью нас тоже будут обстреливать. Так будьте внимательны, ночуйте или в подвале, или соблюдая правила «двух стен», - отметил чиновник.