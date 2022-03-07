Зеленский: Мы сможем положить конец войне только после переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что прекратить войну России с Украиной можно только после прямых переговоров с главой РФ Владимиром Путиным, пишет Bloomberg.

Зеленский сказал Bild TV, что «другая сторона тоже должна быть готова идти на компромиссы – поэтому они и называются компромиссами».

Президент добавил, что прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным у него не было, и «только после прямых переговоров между двумя президентами мы сможем положить конец этой войне».