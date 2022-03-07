Глава МИД ФРГ едет на Балканы, чтобы не допустить распространения влияния РФ

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что отправляется в страны Западных Балкан с целью не допустить распространения там влияния России. С таким утверждением она выступила в среду вечером перед визитом в Боснию и Герцеговину, Сербию, а также в Молдавию, пишет ТАСС.

«Европа должна быть готова стратегически инвестировать в свою долгосрочную безопасность. Это особенно касается наших отношений со странами Западных Балкан», - утверждала Бербок. По ее мнению, «в этот открытый фланг проникают такие игроки, как Россия, которые не заинтересованы в европейском будущем и не страшатся снова развязывать нерешенные конфликты».