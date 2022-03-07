Глава МИД ФРГ едет на Балканы, чтобы не допустить распространения влияния РФ
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что отправляется в страны Западных Балкан с целью не допустить распространения там влияния России. С таким утверждением она выступила в среду вечером перед визитом в Боснию и Герцеговину, Сербию, а также в Молдавию, пишет ТАСС.
«Европа должна быть готова стратегически инвестировать в свою долгосрочную безопасность. Это особенно касается наших отношений со странами Западных Балкан», - утверждала Бербок. По ее мнению, «в этот открытый фланг проникают такие игроки, как Россия, которые не заинтересованы в европейском будущем и не страшатся снова развязывать нерешенные конфликты».
«Я отправляюсь на Западные Балканы, чтобы прислушаться к тому, что люди там ожидают от нас, но и с тем, чтобы ясно дать понять, что мы не оставим этот регион в сердце Европы для распространения влияния Москвы», - заявила германский министр.
Глава МИД ФРГ также утверждала, что Молдавия больше других стран ощущает на себе последствия событий на Украине. Она намерена узнать, какую поддержку Германия может оказать этой стране. «Мы не можем допустить, чтобы спровоцированная Россией шоковая волна перекинулась на другие страны Европы. Молдавия может рассчитывать на германскую и европейскую солидарность», - заявила Бербок.