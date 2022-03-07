Центральная Азия осталась между Россией и Украиной

В воскресенье, 6 марта, на юге Казахстана, в Алматы, состоялся митинг в поддержку Украины – один из самых массовых в истории города за последние годы, если не считать январских протестов.

Страны Центральной Азии оказались в сложной ситуации после вторжения российских войск в Украину. Часть региона состоит в ОДКБ, часть в Евразийском экономическом союзе, некоторые страны напрямую зависят от взаимоотношений с Россией экономически, пишет «Новая газета».

В акции приняли участие чуть больше двух тысяч человек, и среди них были даже россияне, общий посыл выступления которых сводился к фразе «Нас спасать точно не надо». Митинг был абсолютно мирным с обеих сторон: поскольку в Казахстане действует уведомительная система организации демонстраций, мероприятие было полностью разрешено властью, и полиция вела себя крайне корректно.

Можно подумать, что власти Казахстана сделали свой выбор в этом противостоянии в пользу Украины, но официально это точно не так. Публично Токаев и его аппарат заявили о полном нейтралитете в этой ситуации, и при любом голосовании в ООН относительно действий России Казахстан строго воздерживается от симпатий какой-либо из сторон. Но на самом деле некоторые поступки и заявления даже самой власти свидетельствуют о том, что происходящее ее очень раздражает.

Так, во время переговоров с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером 7 марта казахстанский лидер Токаев заявил о готовности страны отправить в Украину гуманитарную помощь: сейчас в республике прорабатывают транспортные коридоры для доставки медикаментов и еды.

Казахстан среди других стран Центральной Азии находится в особой ситуации – у него все-таки 7 500 километров общей границы с Россией. Другие республики, однако, ведут себя также аккуратно, стараясь, по возможности, не подыгрывать ни сторонникам России в своих странах, ни ее противникам.

В Кыргызстане марши в поддержку Украины позволяют, как и в Казахстане, а водителям, желающим повесить на автомобили символику российских войск, угрожают штрафами даже большими, чем в соседней республике. Более того, власти страны устраивают показательный разгром медиа, которые публикуют информацию о возможном участии кыргызских военных сил в «спецоперации» России в Украине.

Точно такое же разночтение беседы двух президентов существует и в Узбекистане. В конце февраля Кремль заявил, что узбекский президент Шавкат Мирзиёев «выразил понимание» действий России в Украине. Но не прошло даже суток, как пресс-секретарь Мирзиёева Шерзод Асадов официально скорректировал эту позицию: Узбекистан строго нейтрален, заявил он, а вся конфликтная ситуация должна решаться по нормам международного права.

Публичной протестной активности в поддержку Украины в Узбекистане при этом нет. Как нет ее и в Таджикистане и Туркменистане: для Душанбе эта тема абсолютно периферийна (хотя СМИ и сообщали о гибели двух уроженцев Таджикистана во время боев), а для Ашхабада выборы сына Бердымухамедова на президентский пост в ближайшую субботу явно важнее всего остального.