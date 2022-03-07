Sony оставит Россию без PlayStation

«Sony Interactive Entertainment приостанавливает поставки в Россию», передает телеканал CNBC.

Представитель подразделения видеоигр Sony заявил, что компания приостановила все поставки программного и аппаратного обеспечения в страну, а также запуск новой гоночной игры Gran Turismo 7. PlayStation Store также больше не будет доступен в стране.

Напомним, что ранее разработчик и издатель видеоигр Ubisoft Entertainment объявил о приостановке продаж видеоигр в России.