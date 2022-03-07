В Южной Корее выбрали нового президента

На выборах президента Республики Корея победил кандидат от основной оппозиционной партии «Сила народа» Юн Сок Ёль, передает Ренхап.

«Я сделал все возможное, но не оправдал ваших ожиданий. Вся ответственность лежит на мне. Я поздравляю с победой кандидата Юн Сок Ёля", - заявил кандидат от правящей Демократической партии Ли Чжэ Мён по итогам голосования.

На данный момент подсчитано 98% голосов. Юн Сок Ёль получил 48,59%, тогда как его оппонент набрал 47,79%.

Прежде чем отправиться в штаб-квартиру партии, Юн Сок Ёль поблагодарил своих сторонников. Он сменит на посту президента страны Мун Чжэ Ина.