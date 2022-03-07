Зеленский об обстреле детской больницы в Мариуполе: чем России угрожал роддом?

«Детская больница, роддом - чем они угрожали Российской Федерации? Что это за страна такая, Российская Федерация, которая боится больниц, боится роддомов и уничтожает их? Там что были маленькие бендеровцы? Беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Что это было - денацификация больницы?». Об этом в своем обращении к нации заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он добавил, что в Москве прекрасно знают, что Мариуполь - это Донецкая область.

«Мы столько слышали от России о жителях Донецкой области - столько обвинений, столько требований. И мы видим сейчас, как в России на самом деле относятся к жителям Донецкой области. К простым людям, которые живут в домах Мариуполя. Работают просто на предприятиях города Мариуполя, лечатся в больницах Мариуполя и рожают детей - представьте себе, такие же люди как вы - в родильных домах Мариуполя. Мы не делали и никогда бы не сделали ничего подобного этому преступлению ни с одним из городов Донецкой или Луганской, да любой области. Ни с одним из городов на Земле. Потому что мы люди», - сказал украинский президент.