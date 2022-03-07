МВФ выделил Украине $1,4 млрд

Директор МВФ Кристалина Георгиева заявила, что «политическая реакция украинской власти на чрезвычайные ситуации была впечатляющей». В частности, относительно мер по сохранению доступности валютных резервов и уменьшению неопределенности обменного курса.

Совет директоров Международного валютного фонда поддержал выделение для Украины экстренного финансирования в размере 1,4 млрд долларов, сообщает пресс-службы МВФ.

Также Георгиева подчеркнула факт, что Украина выполнила все долговые обязательства.

«После того, как война закончится и можно будет провести надлежащую оценку ущерба, вероятно, потребуется дополнительная большая поддержка для поддержки усилий по восстановлению», - заявила она.

Украина получит средства в рамках инструмента быстрого финансирования, который позволяет быстро получить доступ к финансовой помощи тем странам, которые столкнулись со срочными потребностями платежного баланса, в частности, в результате военных конфликтов.