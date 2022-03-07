Белый дом: Россия может применить химическое оружие в Украине
«Россия может применить химическое оружие в Украине или создать операцию «фальшивое знамя», обвинив в этом Украину. Об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Представитель Вашингтона считает неправдивыми заявления России о том, что США якобы разрабатывают химическое оружие в Украине.
«Теперь, когда Россия сделала эти ложные утверждения, а Китай, казалось бы, поддержал эту пропаганду, мы все должны смотреть на то, чтобы Россия могла применить химическое или биологическое оружие в Украине или создать операцию под фальшивым флагом с ее использованием», - написала она.
Псаки также отметила «длительный и хорошо задокументированный опыт использования химического оружия» России, а также ее модель «обвинения Запада в тех же нарушениях, которые совершает сама».
Напомним, что ранее издание The Guardian, ссылаясь на свои источники в британском правительстве, написал, что Лондон опасается, что Россия может сфабриковать повод для применения химического оружия в войне с Украиной, поскольку план быстрого захвата Киева провалился.