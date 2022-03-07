Белый дом: Россия может применить химическое оружие в Украине

«Россия может применить химическое оружие в Украине или создать операцию «фальшивое знамя», обвинив в этом Украину. Об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Представитель Вашингтона считает неправдивыми заявления России о том, что США якобы разрабатывают химическое оружие в Украине.

«Теперь, когда Россия сделала эти ложные утверждения, а Китай, казалось бы, поддержал эту пропаганду, мы все должны смотреть на то, чтобы Россия могла применить химическое или биологическое оружие в Украине или создать операцию под фальшивым флагом с ее использованием», - написала она.