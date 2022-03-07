Джонсон пообещал Зеленскому ужесточить санкции против России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Лондон будет усиливать санкции против Москвы, чтобы нанести ей максимальный экономический ущерб. Об этом говорится в Twitter украинского лидера.

«Провел очередной разговор с премьер-министром Борисом Джонсоном. Обсудили усиление санкционного давления на Россию, дальнейшую поддержку Украины в борьбе с противником, в том числе оборонную помощь. Ценю лидерство Великобритании в противодействии России на украинской земле», - написал Зеленский.