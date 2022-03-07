Hilton и Hyatt не будут открывать новые отели в России
Сети отелей Hilton и Hyatt приостанавливают деятельность по открытию новых отелей в России, передает РИА Новости.
Сети отелей Hilton и Hyatt приостанавливают деятельность по открытию новых отелей в России, передает РИА Новости.
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